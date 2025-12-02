「工具機傳奇」 掛牌首日飆破3000元 謝金河：給大家上了一課





半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769） 上週四（27日）正式上市，以驚人之姿改寫台股紀錄。掛牌首日以 1495元的史上最高上市價開場，隨即強勢噴上3000元大關，盤中最高觸及3024元，終場收在2940元，大漲 1445元、漲幅高達96.6%，不僅刷新台股個股單日「漲幅金額」紀錄，也一舉擠進台灣市值排名前15大企業。對此，財信傳媒董事長謝金河直呼「鴻勁給大家上了一課！」

謝金河1日在粉專發文表示，鴻勁掛牌首日市值達5397億元，幾乎追上半導體大廠聯電，令人瞠目。他也特別提醒，外界常誤以為鴻勁屬於「鴻家軍」，但其實與鴻海並無任何關聯。

廣告 廣告

根據最新市值排名，台灣企業版圖已出現顯著翻轉。謝金河表示，日月光躍升至第7，緯穎第11，智邦第13，聯電第14，而鴻勁則以初登場之姿直衝第15。謝金河指出，本次鴻勁公開申購競標吸引大批資金，市場凍結資金超過3000億元，同樣創下股市新紀錄。

謝金河指出，鴻勁主力產品為半導體測試分類機與SLT（System-Level Test）溫控設備，屬於AI、HPC（高效能運算）時代不可或缺的測試設備鏈。其地位近似國際大廠如愛德萬（Advantest）、泰瑞達（Teradyne），扮演著重要角色。今年前10月營收達239.16億元，前三季稅後淨利86.51億元，EPS更高達53.54元，驚人的獲利能力也支撐股價飆漲。

謝金河也特別提及鴻勁的企業本質。他指出，鴻勁其實與許多傳統工具機廠有相同背景，工廠位於台中大雅小巷內，看似不起眼，但董事長謝旼達總以「一身工作服」穿梭工廠，是典型技術底老闆。他說，「我對台灣技術底的老闆領導的企業一直非常尊敬。」

他並點名另一家從工具機轉型成功的代表—健策（Alchip Thermal），生產均熱片。董事長趙宗信同樣整天泡在機台前，從50元股價一路拚到2965元、總市值超過4000億元，成為另一起台灣製造業的傳奇。

謝金河感嘆，當許多傳統工具機業者仍在抱怨景氣時，鴻勁與健策卻用技術力打開國際級舞台。他說：「健策、鴻勁像燈塔一樣給大家明燈—唯有在技術上不斷精進，只有在技術上奮力精進才是發展的正道！」

（封面圖／翻攝《鴻勁精密》官網）

更多東森財經新聞報導



台積電漲近40％「僅是中規中矩」 謝金河看好1產業：這火不易澆息

產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠

不再是台積一個人武林！ 謝金河點名4企業：將取代國際供應鏈