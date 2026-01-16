工具機公會讚關稅 籲匯率穩定減不確定性

▲賴清德上午出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，說明談判結果。（圖／台中市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。工具機公會理事長陳紳騰表示，感謝政府團隊在台美關稅談判中成功爭取到具競爭力的稅率條件，對出口導向產業而言，為2026年開春帶來相當正面的訊號。

總統賴清德表示，對等關稅降為15%，同時不疊加，該條件是與美國主要的貿易逆差國，包括日本、韓國跟歐盟相同的待遇。過去日本、韓國對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對台灣的商品銷往美國，是有競爭優勢的，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

陳紳騰說，台美關稅談判中成功爭取到具競爭力的稅率條件，對出口導向產業而言，為2026年開春帶來相當正面的訊號。期待產業共好迎接曙光，期待在此基礎上，台灣各產業能夠攜手共好，提升整體國際競爭力，為產業景氣注入更多正向動能，迎接逐步回溫的曙光。

陳紳騰建議政府，持續關注匯率穩定，協助產業降低外部不確定性風險，讓企業能更專注於布局市場與提升附加價值。

工具機類股今日股價一片紅通通，協易機、恩德、福裕領頭亮燈漲停，東台、和大、大銀微、上銀、直得也齊步走揚，其中協易機來到漲停價30.5元，並且有超過萬張買單高掛，買盤匯聚不散，今年來累計大漲超過38%。

