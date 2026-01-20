工具機副理事長：台美關稅振奮 匯率要2關鍵才能「超韓趕日」

工具機公會副理事長林松益(左3)、理事長陳紳騰(左4)。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅底定被視為是工具機景氣復甦第一彈，不過工具機公會副理事長林松益認為，「匯率」仍要長期「穩(定)、貶(值)」，工具機競爭「超韓趕日」指示可待，並期待2026年是反轉年的開始。

工具機公會今天(20日)舉行年度展望記者會，關稅問題受矚目。工具機公會理事長陳紳騰表示，關稅是很大幫助，尤其不疊加以後，「跟日韓同個起跑點」，預估工具機的整機廠可有8-10%、零組件廠則有12%的價格協商空間，並期待台灣工具機廠能與和出口或投資美國的產業合作，對接AI半導體供應鏈。

林松益則提到，工具機產業是打群架，台美對等關稅稅率爭取到15%、且不疊加，是「利多、振奮」消息，預期整體產業可谷底反彈。不過，林松益話鋒一轉，強調「匯率」仍是關鍵，他舉出，台灣的主要競爭對手國日本與韓國，自2021年起日本貶值近4成、韓國3成，而台灣僅一成，這樣「競爭起跑點還是輸給別人」。他期待，新台幣匯率也能追上來，「超韓趕日」是指日可待。

林松益會後受訪補充，只要有韓國貶值幅度的3成，台灣競爭力絕對超越，並且喊話政府，匯率問題就穩貶2字，即「穩定、貶值」；他強調，匯率問題仍比關稅重要，畢竟廠商不是只有出口美國市場，其他非美市場也要兼顧。

