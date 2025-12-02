工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞] 半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940元，漲幅高達96.6%，寫下台股史上個股單日「漲幅金額」新紀錄。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示「鴻勁給大家上了一課」。
謝金河指出，半導體測試分類機大廠鴻勁在11月的最後一個交易日上市，股價最高到3024元，收盤3000元，市值5397億元，創下民國51年股市開市以來的歷史紀錄。
鴻勁一掛牌，立刻成為市值第15大企業，而且幾乎追上聯電，很多人都還來不及認識鴻勁，還有很多人以為鴻勁也是鴻家軍的成員，其實鴻勁和鴻海一點關係也沒有。
謝金河點出，今年台灣上市公司排行榜出現一些新面孔，日月光投控跑到第7名、緯穎第11名，智邦科技第13名、聯電第14名，而現在鴻勁則是第15名，後面是台光電第16名，奇鋐第17名。
鴻勁上市第一天市值就衝到第15名，而且，投資人參加競標、抽籤，凍結的資金超過3000億元，都創下股市新紀錄。
謝金河表示，鴻勁的主要產品是連結測試機後面的測試分類機，以及SLT溫控，在AI時代，鴻勁像愛德萬、泰瑞達，扮演著重要角色。今年前10月鴻勁營收為新台幣239.16億元，前三季淨利86.51億元，EPS 53.54元，非常嚇人，伴隨而來的是令人瞠目結舌的高股價。
謝金河表示，其實鴻勁也是傳統工具機產業出身，鴻勁的工廠在台中市大雅路的巷內，一家不起眼的工具機業者，上市首日市值幾乎追上聯電，這是很不可思議的事。帶領鴻勁的董事長謝旼達一身工作服，他置身在工廠機台旁，恐怕沒有人知道他是老闆。
謝金河表示，他對台灣技術底的老闆領導的企業一直非常尊敬，除了鴻勁，趙宗信領導的健策也是這樣！有一次我問趙董事長，平常有什麼嗜好？他說研究機台。
謝金河指出，謝旼達、趙宗信都是一身工作服，可能只有上市業績發表會才穿上西裝，他們樂在工作，和機台相依為命，卻拼出驚人身價。健策生產均熱片，股價從50元漲到2965元，市值超過4000億元。
謝金河表示，他們都是傳統工具機產業出身，卻能從研發精益求精，創造令人意想不到的傳奇。很多傳統工具機業者都坐在公司嘆氣，其實健策、鴻勁像燈塔般給大家明燈，只有在技術上奮力精進才是發展的正道！
