工具機展3/25進駐台中 估吸引7萬名專業人士

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會今天宣布，台灣國際工具機展（TMTS 2026）將於3月25日至28日，首度進駐台中國際會展中心，預期匯聚400家廠商參展，展出1800個攤位，4天展期預計吸引7萬名國內外專業人士，其中包括3500名尋求轉型方案的國際關鍵買主。

工具機公會今天舉行產業年度展望記者會，公會說明，3月25日開始的台灣國際工具機展，將以「AI賦能．智造永續」為主題展示前瞻性高附加價值技術，更首度以「生態系」方式跨品牌展出，應用產業涵蓋航太、半導體、能源、無人載具、醫療、機器人、高端自動化設備等。

在參展廠商與機構，公會指出，友嘉集團、上銀集團、永進機械、東台集團、程泰集團、發那科等產業龍頭參展，並包括德國館、瑞士館、美國館、韓國館、刀具館、軸承館等專業展團與館別參與，此外，超精密加工設備製造聯盟（SPEMA）、精密機械發展協會（CMD）等也將共襄盛舉。

工具機公會指出，3月台灣國際工具機展在台中登場，發揮大台中工具機產業聚落「前店後廠」的地緣優勢，展會現場將設立AI技術體驗區，演示數位雙生、智慧排程與能源管理等真實運作。（編輯：林家嫻）1150120