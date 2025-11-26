工具機暨智慧製造展在台中國際會展中心盛大開幕

【記者陳世長台中報導】「2025台中工具機暨智慧製造展」於（26）日至11月29日在台中國際會展中心舉行，此次為經濟日報首次移師台中國際會展中心辦展，匯集近250家廠商、600個攤位，為中部地區最大規模的工業領域指標性展覽會之一，也是台中國際會展中心首次迎來工具機產業的重要專業展。台中市副市長鄭照新出席表示，此次展覽具里程碑意義，業者選擇齊聚台中，展現產業韌性，也凸顯台中在工具機與智慧製造上的優勢。





鄭副市長代表市長盧秀燕出席時表示，此次展覽更是展館首次大型工具機實機展示，可說是重要的里程碑。在國際形勢多變、產業面臨不確定性的時刻，工具機產業依然投入心力、選擇齊聚台中，讓這個匯聚技術與跨國合作的平台順利成型，展現台中產業韌性。



鄭副市長指出，這次展覽不只是展示技術與產品，更是中台灣廠商爭取國際訂單與合作的戰場。台中國際會展中心經過多年籌建，硬體規格已達國際級標準，能有效支援大型設備展示需求。此次展會選址於此，不僅為展覽活動注入新的場域能量，也讓台中工具機、智慧製造產業在地優勢得以放大。



立法院副院長江啟臣也提到，台中市擁有完整的產業鏈，實力雄厚卻長期缺乏屬於自己的展示舞台。這座全新國際會展中心，正是台中人等待二十年的「店面」，讓產品能在家鄉面向世界，不再只靠台北展出，讓台中的產業不只飛向世界，更站上世界的舞台。



台中市政府經發局補充，市府不僅在硬體場館建設上扮演推手角色，也於此展會中展現後續服務與產業鏈扶植的決心。未來將持續強化城市展會服務機能，從交通到旅宿、從前店到後場，並致力實現「展館即產地、展場即商機」的城市會展新模式，讓有意合作的買主在台中找到可合作、可投資的夥伴。



今日活動包括立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新、經濟發展局副局長林敏棋、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、經濟日報社長劉永平、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台中市喜圓逢CNC協會理事長藍肥堂、中台灣工業協進會理事長林永裕、社團法人台灣切削刀具研發製造協會理事長李啟樂、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台中市橡塑膠機械工商協進會理事長黃和杰、台中市大里工業區廠商協進會理事長張宗智、台中市潭雅神工業廠商協進會副理事長謝滿玉、嶺東科技大學校長陳仁龍等人皆到場。