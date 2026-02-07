工務局勘查屋況評估安全無虞 新店錦秀、碧瑤社區7戶住戶返回家園

新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌撤離戶，市府工務局六日前往勘查屋況評估安全無虞後昨有七戶十八人返回家園。 （新北工務局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

去年十月下旬連日大雨造成新北市新店區錦秀、碧瑤社區間擋土牆坍塌，市府啟動預防性撤離五十四戶一三六人，經市府工務局全力搶修，部分撤離戶已陸續搬回；六日工務局再度會同技師勘查屋況，評估確認安全無虞，七戶十八人日七日上午返家，工務局長馮兆麟表示，目前尚有撤離的廿二戶四十九人，市府持續依工程進度分批評估，將加速災後修復與監測，確保安全無虞後讓居民返家。

馮兆麟指出，新店碧瑤、錦秀社區曾在一一一年即出現擋土牆與排水設施異常，市府當時已進行道路排水搶修，並協助社區設置裂縫監測儀器；惟去年十月大雨期間使裂縫寬度持續擴大，排水失效導致雨水滲入回填土區，最終引發坍塌。

廣告 廣告

馮兆麟表示，搶災期間採取多項應變措施，包括引流雨水、覆蓋邊坡防止滲水、降土壓與清理坡面，同時安裝監測設備，嚴密掌握數值變化，並加速邊坡排水與清理作業，確認安全無虞後分批開放居民返家。

負責災後搶修工程養工處長鄭立輝表示，災後搶修工程自去年底展開，針對擋土牆上方斜坡進行整地修復與鄰房保護，並分階段施作地錨、基樁鑽掘與灌漿工程，施工團隊在技師全程監控下趕工，邊坡已逐步達到穩定狀態。

馮兆麟表示，六日工務局會同新北市土木技師公會至該社區勘查多戶屋況，經評估確認安全無虞，共有七戶十八於七日上午可返家；另錦秀路一撤離屋主因故未出席，將盡速再安排勘查後通知返家。目前撤離中尚有廿二戶四十九人，市府會加速搶災工程推進，並加強監測機制，確保安全下讓居民安心返家。