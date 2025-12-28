工友阿北「深夜衝學校」修漏水失足離世 校方嘆：他熱心服務34年

新北市五股一間學校工友，疑似正在維修漏水，卻不慎從樓梯摔下。（圖／東森新聞）





新北市五股某間學校因為昨（27日）深夜發生7.0地震導致漏水，一名60多歲的熱心工友第一時間趕往漏水處修繕，卻因為不明原因跌落地面。警方今（28日）凌晨2點多接獲總務主任報案，員警抵達時，工友已經失去呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。

警方初步調查，工友接獲通知學校發生漏水後，先是從1樓工作室取出鋁梯，想要爬上去關閉水閥，卻因為不明原因跌落，導致後腦杓遭受撞擊，被發現時已經失去呼吸心跳。

校方初步說明，這名林姓工友就住在學校附近，從學校創校以來就一直在學校服務，至今已經34年，而且就住在學校附近，因此幾乎是隨Call隨到，平常工作都非常有熱忱，昨天因為接獲通知學校發生漏水，才會發生趕緊趕到學校。

校方表示，稍晚會對這起事件，對外做出更詳盡的說明。