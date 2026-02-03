工商協進會盼快解決雙重課稅

總統賴清德（左二）3日在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，副總統蕭美琴（右二）、外交部長林佳龍（左）、經濟部長龔明鑫（右）出席與會。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

工商協進會三日肯定政府完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）並簽署「矽盛世宣言」的成果，並強調「儘速解決雙重課稅問題」是廠商長期以來的期待，盼雙方能夠加速推動相關機制，為產業營造更友善的投資環境。

工商協進會發布新聞稿指出，此次ＥＰＰＤ不僅是美國總統川普就任後，台美高層經貿互動的重要指標，也精準回應全球ＡＩ浪潮與供應鏈重組趨勢，為台灣企業拓展全球市場注入新動能，並感謝台美雙方經貿談判團隊的努力。

工商協進會強調，在雙邊經濟合作議題中，「儘速解決雙重課稅問題」是廣大會員廠商長期以來的共同期待，唯有建立更友善且具透明度的賦稅環境與投資審查機制，才能促進高科技人才雙向流動與技術升級，讓台美投資合作由單點擴大為全面發展，並進一步推動台美對等貿易協定（ＡＲＴ）儘速簽署，確保供應鏈穩定與競爭力。

工商協進會指出，此次對話內容聚焦台美產業互補優勢，包括推動正體中文語料庫應用於ＡＩ模型，將有助於台美企業在可信賴ＡＩ與先進機器人領域深化合作；同時，透過Green ＵＡＳ國際認證與低軌衛星合作，台灣無人機與通訊產業可望加速切入美國市場，建構安全、可靠的先進科技供應鏈。此外，雙方在關鍵礦物及第三國區域投資的合作，也為台灣企業全球布局提供更具韌性的戰略選項。

工商協進會表示，期待台美雙方持續透過ＥＰＰＤ這一穩健對話機制，深化經貿夥伴關係，共同打造韌性、透明且可信賴的全球供應鏈，讓台灣持續成為不可或缺的戰略合夥人。