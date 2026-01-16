工商協進會肯定關稅15% 建言投資回流與配套並進

財經中心／廖珪如報導

工商協進會理事長對我國關稅談到15%並拿到232條款豁免，發出聲明表示肯定，並同時給出建言。圖為工商協進會理事長吳東亮。（圖／記者師瑞德攝影）

有關今日台美經貿談判達成初步共識，美方將提供我國半導體及關鍵產品 232 條款關稅豁免，並確立 15% 關稅待遇，中華民國工商協進會今（16）日對此表達肯定。本會認為，在當前複雜的國際貿易情勢下，談判團隊能爭取到比照日、韓及歐盟等之稅率待遇，獲得明確且不疊加的保障，對於穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義。

慎防產業空洞化：呼籲強化「投資台灣」誘因並落實信用保證

對於目前各界關注之投資承諾部分，本會建議應區分企業投資與政府保證兩部分審慎處理。就 2,500 億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，本會建請政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮；而有關 2,500 億美元之政府信用保證部分，政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證之授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

廣告 廣告

完善經商配套措施：加速 ADTA 進程與爭取派駐人才簽證便利

除關稅待遇外，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）之實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐之簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

產官緊密溝通合作：在台美經貿新架構下協助企業全球布局

本會期許政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。工商協進會將持續扮演產官橋樑，協助台灣企業在台美經貿新架構下，穩健應對挑戰並掌握全球布局先機。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

工總肯定關稅降至15% 但點「三大隱憂」政府必看

開盤／關稅15%好消息 台積電領軍大漲40元

台美關稅將談定 經濟部發錢了！

