工商大戶強制節能診斷 4月上路

有別於節能健檢為自願性質，經濟部正修法，預計4月份開始，用電800瓩以上的4900多家工商業大戶，須在明年底前找第三方專業團隊入廠節能診斷，然後依據報告建議，在117年第一季提交「5年節能改善計畫」，並在期限內改善。該強制節能診斷措施，未來每10年須做一次。

現行「深度節能方案」已規定用電800瓩以上的企業，117年前平均每年節電要達1％，但並無硬性規定企業必須找外部團隊診斷。經濟部因此擬定「能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定」草案，進一步強制工商大戶，要聘請專業節能診斷團隊，協助找出節能痛點。

廣告 廣告

4900戶用電大戶製造業涵蓋科技業、鋼鐵、石化業等，商業像是百貨公司、大型賣場（如較大的家樂福量販店）都是。專業節能診斷團隊需為政府認可的技師事務所、綠基會等法人機構、能源管理員。

能源署表示，法令預計4月正式公告，這些用電大戶就要在明年底前，找外部節能診斷團隊或人員，做全廠（商場）診斷，涵蓋照明、動力、電熱、空調、冷凍冷藏及其他能源設備，最後出具一份「節能診斷報告」。診斷報告有兩個面向，一個是操作面改善，如果只是空壓機漏氣、空調、冰機設定不對，可以靠調整進行，不須花錢。另一種是汰換升級節能設備，這就會有成本。

企業依據此報告，須在117年的第一季前，提出「5年期節能改善計畫」。舉例如果診斷報告提出50項待改善節能措施，企業就必須在5年內，也就是121年前全部完成。除非是像換電弧爐這種需停工影響產線者，可以另提10年以上長期改善。該署強調，廠商雖需汰換成本，但依診斷改善後，就可以節省電費。