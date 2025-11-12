工商婦女協會捐新北「行動玩具車」 深入偏鄉讓老幼共玩共融
中華民國工商婦女協會捐贈的「行動玩具車」，今（12）日於新北市政府大門口正式啟用。這輛號稱2.0版的行動玩具車，不僅外型亮眼、機動性強，更能載更多玩具，可說是「移動式長幼樂園」，未來將更深入新北各個偏鄉與社區，讓老幼共玩、共歡樂。
社會局長李美珍表示，由市府委託台灣玩具圖書館協會辦理的玩具銀行，十年來以行動玩具車走遍新北各區大街小巷，至上月底累積辦理1,164場巡迴活動，與10萬人次的大人小孩共享二手玩具。十年下來，第一台行動玩具車已於上個月榮退，非常感謝中華民國工商婦女協會愛心捐贈，為玩具銀行再添生力軍。
副市長劉和然說，原本擔心鳳凰颱風來襲，但看到全部穿著橘色的工商婦女協會姊妹們，用愛心和熱情將颱風嚇跑了。新北玩具銀行有物流中心、玩聚窩旗艦店和行動車三大特色，尤其這輛2.0版的行動玩具車，更具機動性，還能載更多。一個玩具不僅一個人玩，可以多人玩、老幼共玩、共融，可謂是善的循環，也能「歡樂送」玩具。
中華民國工商婦女協會理事長何碧英表示，協會姊妹們可說是「好人中的好人」，一向秉持「傳承沒有終點、創新沒有界線」的精神，匯聚群力，長期投入社福。這次結合部分企業力量共同捐贈，希望讓更多老少在玩具遊戲中有更多的陪伴和快樂。
