工商早餐會聚焦台美關稅 卓揆：技術磋商已完成

卓榮泰笑稱，「吳理事長最近可以說是人財兩得，第一個把這個輝達黃仁勳先生留在台灣了。」

打趣開場提及新壽近期與北市府的分手案，行政院長卓榮泰26日率領各部會首長，與工商協進會企業代表展開一年一度的工商早餐會，理事長吳東亮開場就對政院多項政策表示肯定，同時也關切關稅議題。

工商協進會理事長吳東亮期盼，「我們也衷心期盼台美關稅談判很快可以傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下全力來拚經濟。」

卓榮泰說明，「目前各種技術性的磋商已經完成，我們在進行到總結會議之前還有一段文書交換過程，現在就在文書的交換確定一些內容。」

廣告 廣告

而對於投資金額是否為外媒報導的4000億美金，經貿辦總談判代表楊珍妮表示，這些是外面不斷揣測，最後有答案一定會公布。而工商業界也在會中提出47點建議。

因應經貿變局部分則建議提出完整且有效的因應策略、強化關鍵礦物策略、協助排除鋼鐵業拓展外銷市場困境等4大方向。

不過近期週休3日提案連署通過，政院預計在12月8日前正式回應說明，產業界看法也成重點。

吳東亮呼籲，「如果貿然實行週休3日，我們的企業能不能承受？如果工時降低了，你的收入也降低了，這個對我們勞工朋友是好的事情嗎？也不一定，所以我建議這東西還是要從長計議。」

晶華國際酒店集團董事長潘思亮認為，「我相信只要有好的配套，應該是有可以研究的。」

至於2026景氣展望，吳東亮審慎樂觀，認為目前電子產業歐美拉或動能還在，不過也提醒傳統產業相對冷清，如何減少M型化差距則是重要課題。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

