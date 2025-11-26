工商早餐會｜吳東亮估明年經濟「審慎樂觀」 點名「這部會」太保守

【記者許麗珍／台北報導】公共政策平台「週休三日」連署過關，勞動部須於12月7日前正式回應。工商協進會理事長吳東亮表示展望明年經濟「審慎樂觀」，但台灣缺工週休三日恐窒礙難行，建議從長計議。他另點名財政部偏保守，對於企業提案稅制修正都未同意。

中華民國工商協進會今舉行「工商早餐會」，行政院長卓榮泰率各內閣閣員均列席。工商協進會提出47項提案各100項具體建議，以呼應政府的產先政策方向，反映各企業的實際需求。吳東亮並於早餐會後主持記者會。

廣告 廣告

有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，提議推動「四日工作制，每週上四天班放假三天」，並且條列出週休三日的優點，分別是提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果，以及長遠看來可能促進創新。該提案逾5千人附議，提案10月7日通過，勞動部應於12月7日前回應。

工商協進會在「工商早餐會」會議後舉辦記者會，吳東亮被媒體詢問，「週休三日」對企業的影響，吳東亮表示週休三日是理想，先進國家多數採小規模試行，還沒有大規模正式上路，國內的話則因人力不足，很難實施，大家可以思考週休三日是否對勞工一定好？若勞工因休息但薪資因此變少，可能就要從長計議。

展望明年經濟景氣，吳東亮表示他持「審慎樂觀」態度，他表示台灣是AI科技島，很多公司提前拉貨外，四大科技公司明年投資力道至今仍未放緩，這些都有利台灣，台灣仍處在AI浪潮上且具有優勢，至於傳產該如何盡力扶助，行政院都有措施協助傳產渡過難關，這些措施對經濟成長都有助力。

中華民國工商協進會今舉行「工商早餐會」，理事長吳東亮（圖左）於早餐會後召開記者會。許麗珍攝

媒體另詢問，今早的工商早餐會，47項提案各100項具體建議，有沒有哪個提案未獲政府單位積極回應，工商協進會秘書長邱一徹表示，早餐會有企業提到希望可以調降金融業營業，但財政部認為金融今年業績業營大賺，因此未同意。

吳東亮表示，也有企業提出與稅制有關的提議，但財政部偏保守都沒有同意，企業也希望亞資中心相關稅制可以修正，否則企業與香港、新加坡相較，難有競爭優勢，而這次財政部也沒正面回應，既然賦稅都超收，他期待財政部能有積極或好的想法可以考慮修改賦稅。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

黃子佼緩刑是輕縱？女律師逆風：二審這樣判「肉會痛」

「樂天三本柱」廉世彬遭經紀人性騷！崩潰看身心科 傳邊荷律也遭殃

Ford Ranger小改款澳洲登場 新增Wolftrak特仕版、取消Bi-Turbo柴油動力

