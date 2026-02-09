即時中心／温芸萱報導

今（9）日上午9時34分，台北市信義區一處工地發生工人受傷意外。林姓工人誤以為鷹架有扶手，從12樓外側跌落至7樓外側鷹架，身上多處擦挫傷。警方與救護人員迅速到場，將傷者移出並送醫急診治療，家屬全程陪同。所幸傷者意識清楚，目前情況穩定。事故原因及工安責任將由相關單位進一步釐清，提醒施工安全不可大意。

今日上午9時34分，台北市信義區和平東路三段一處工地發生工人受傷意外。警方到場時，發現林姓工人倒在7樓外側鷹架上，身上多處擦挫傷，但意識清楚，現場由救護人員緊急救治。

廣告 廣告

據了解，林姓工人施工時誤以為鷹架有扶手而攙扶，導致重心不穩，從12樓外側鷹架跌落至7樓。事發後，救護人員將傷者自鷹架安全移出，送往台北醫學大學附設醫院急診治療，並由家屬陪同在旁。

警方表示，事故原因及工安責任將由相關單位進一步調查釐清，目前傷者情況穩定，工地安全管理也將配合檢查，避免類似意外再次發生。

原文出處：快新聞／工地失手瞬間！北市工人跌落鷹架 12樓摔落7樓

更多民視新聞報導

「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍

冷空氣連發！低溫下探12度 專家曝「春節」還有2波

黎智英遭《港版國安法》重判20年 陸委會嚴厲譴責中國政治迫害

