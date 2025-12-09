工地安全也能「高科技」！北市社宅示範 AI 防災、智能監管全公開

【記者 劉蘇梅／台北 報導】

營造業職業災害頻傳，工地安全成為外界最關注的議題。財團法人職業災害預防及重建中心8日聯合臺北市政府都市發展局，在內湖區「石壁潭社會住宅」舉辦「建築工程安全管理教育講習暨智慧工地科技減災觀摩會」，展示科技導入後在防災、減災與自主安全管理方面的具體成果。

該場講習暨觀摩會，不僅邀請到鄭慶武教授針對建築工程安全管理講述「從系統面、管理面與執行面探討國內建築工程安全管理困境與突破」，並於攤位展示多項AI智慧防災系統與創新技術，包括人工智慧影像辨識、AI重型機具防災科技、電梯井吊掛智能管制系統、高空防墜系統及個人防護具等，這些系統不僅提升了工地即時監控與決策效率，也具備導入成本合理、操作靈活等優勢，對中小型工程亦具有高度推廣價值，充分展現出智慧減災的具體成效。

財團法人職業災害預防及重建中心范南鵬副處長表示，營造業向來是我國職業災害風險最高的產業之一，本次觀摩場地所由皇昌營造公司在高挑戰性的都市建設環境中興建的社會住宅，集結了幼兒園、公托中心、老人日間照顧機構、住宿式長照機構，以及身心障礙者全日型照護機構等多項重要社福設施，期望能全面滿足市民需求，並有效補足本區公共服務設施的不足。

本次活動也特別感謝臺北市政府都市發展局的共同參與與協力合辦，使得觀摩內容更加完整且富有意義。未來，該中心將持續與中央及地方政府、產業公協會及學術單位深化合作，推動多元安全文化與自主安全管理制度，協助業界全面導入科技減災，打造更安全、更智慧的工地環境。

范南鵬指出，透過「智慧工地科技減災觀摩會」不僅展現科技應用於營造業的實際成果，更凝聚了產官學界對工地安全的共同願景。期望藉由科技創新與專業管理並行，引領工地安全持續升級，確保勞工能安心工作、平安返家。(圖：職業災害預防及重建中心提供)