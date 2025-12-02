工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心

一名50歲男子排便次數異常增加，最終確診大腸癌第三期，醫師提醒民眾應重視如廁變化。（示意圖／達志／美聯社）

平日看似平常的如廁習慣，竟可能暗藏致命警訊，一名 50 歲從事水泥工作的男性，近半年來突然出現軟便與頻繁排便現象，每天至少要「跑廁所」 4 到 5 次，對於在工地工作的他來說極為不便，也因此經常被同事抱怨。直到近期他不明原因暴瘦 8 公斤，家人才驚覺事態不對，苦勸之下他才願意就醫。

根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血現象不尋常，加上持續的排便異常與體重驟降，促使醫療團隊進一步安排胃腸鏡檢查。

確診後，他接受外科手術切除腫瘤，並進行後續化療，目前病況已穩定，排便頻率亦恢復正常。醫師指出，因為發現的期別屬於第三期，所幸病人及時治療，效果尚可。

陳醫師提醒，一般人若出現「排便習慣改變」（如持續腹瀉、軟便、頻繁排便或廁後仍有便意）、「體重不明原因減輕」、「貧血」、「糞便帶血或黏液」、或「排便後感覺排不乾淨」等現象，不應輕忽；尤其年滿 45 歲以上者，建議定期接受大腸鏡檢查；即使年輕、無症狀，但有家族史、抽菸、飲食高脂、久坐不動者，也應考慮做糞便潛血檢查或其他篩檢。

另據台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌指出，大腸癌早期往往沒有明顯疼痛，容易被忽略。若能在早期發現並治療，治癒機率與預後明顯較好，無論是生活習慣改善、飲食均衡，或接受定期篩檢，都是守護腸道健康的重要關鍵。醫師呼籲，若排便習慣異常、體重下降、糞便異常，請勿延誤就醫。平凡如廁，可能正是身體給出的急迫警訊。

