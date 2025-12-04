工地挖驚見「神祕古木」頭城疑沉船遺跡出土 專家12月現勘解謎

頭城疑現古沉船遺跡專家12月解謎真相。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地近日傳出驚人發現，工人在地下開挖時，意外挖出一批體積龐大、疑似由檜木製成的木質構件，外型結構特殊，現場人員一度懷疑可能是「古沉船」遺跡重見天日，消息曝光後立刻引起地方熱議。

宜蘭縣政府文化局於2日下午約4時接獲通報後，立即派員前往現場勘查，並會同縣府建設處進行初步會勘，同時諮詢縣內文資委員及雲科大建築系教授提供專業意見。經初步判斷，這批木構件材質為檜木，推測原為早期漂流木，後續經人工加工製成某種用途不明的構造物，但目前尚無法確認其具體年代與實際功能。

文化局進一步指出，依據史料記載，清朝時期船隻多以樟木為主要建材，而日本則是在1915年後才大規模砍伐檜木作為建築用途，因此從木材種類研判，該批木構件屬於「古沉船遺跡」的可能性極低。不過，為求嚴謹，縣府仍決定於12月5日邀請考古與文化資產相關專家學者進行現地勘查，以釐清其歷史價值與來源。

縣府表示，待專家完成現勘與鑑定後，這批木構件將先行運回縣立蘭陽博物館妥善保存，後續將依研究結果評估是否進一步列冊、研究，或以其他方式加以保存與展示。該發現也讓不少民眾對頭城地區的歷史樣貌產生更多聯想與期待，究竟這批神秘木構件是單純的漂流木加工品，還是另藏歷史線索，有待專家進一步解謎。

