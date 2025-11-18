工地施工鄰損漸增引憂慮 議員籲基市府設鄰損基金

基隆市中山區中山一路14日發生建築工地施工造成鄰損，基隆市議員施偉政呼籲基市府應設立鄰損基金，並修正鄰損爭議相關法令。基隆市長謝國樑表示，將要求基市府都發處研擬改善相關制度，確保民眾安全。（議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中山區中山一路日前發生建築工地施工造成鄰損事件，廠商疑因施工不慎導致附近民眾房屋地面出現面積約20平方公尺左右的大洞。議員憂心，由於基隆許多房屋屋齡超過50年以上，未來市府要推行都更時，造成鄰損風險也會增加，呼籲市府應設立鄰損基金，並改善基市建築爭議相關法令。基隆市長謝國樑表示，將要求基市府都發處研擬改善相關制度，確保民眾安全。

基隆市議會18日舉行市政總質詢，議員施偉政指出日前在中山一路建築工地施工時發生鄰損事件，該工地與鄰屋僅相距50公分，開挖深度17公尺後造成民宅地板不僅出現大洞，門框位移、樑柱破損，已成為危樓，讓居民人心惶惶。

施偉政表示，近年基隆陸續有許多新建案，基市府也積極推動都更，但基隆非常多地區的屋齡都超過50年，擔心出現類似危機。

施偉政舉例，另有建商預計在虎仔山闢建聯外道路為例，將在現有的隧道上再植入好幾根深達28公尺的基樁，卻距離「基隆第一景」及「麗寶大觀」2個社區只有2公尺，對照中山一路的鄰損事故，令人擔憂。但基隆有關鄰損的相關法規自民國100年後至今未修正，且並沒有罰則，他呼籲，應比照北市的「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」修正，並評估要求建商設置鄰損補償基金。

謝國樑表示，針對施的建議他相當認同，由於基隆先前鄰損案件較少，但目前確實是修法的時機，針對虎仔山建案市府都沒有包袱，會要求建商做應該要做的事。他強調，基隆都市發展法令一直向北市看齊，他會指示都發處研議修正鄰損相關制度。

基市府祕書長方定安表示，建商在建造之前都要做監測，並防護鄰損情形產生，這是建商應盡的義務，市府會檢視基隆相關制度來加強。

基市府都發處長謝孝昆表示，北市在2023年間發生建案造成大規模損鄰事件後，已修正鄰損相關法規，基隆現行「基隆市建築爭議事件處理作業程序」，在100年修正施行，相關規範確有再次修正的必要。

謝孝昆指出，北市會要求起造人，開工前應自行委由鑑定機構辦理鄰房現況調查，但基隆並未強制要求建商。後續將參考北市規定，研議修正基隆市相關規定，強制要求建商應辦理施工前鄰房現況鑑定，確保工地施工安全，並確保鄰宅居民權益。

