白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
工地水電學徒做4個月嗆離職 師傅二手菸逼垮年輕人
（生活中心／綜合報導）一名網友在Threads發文分享，自己原本下定決心進入工地當水電學徒，立志吃苦學技術，沒想到最先逼他求去的，不是高強度的體力勞動，也不是夏日炎熱，而是現場師傅們幾乎停不下來的抽菸習慣。
原文描述，工地現場師傅幾乎菸不離手，「嘴巴叼著1根菸邊做邊抽」，本身不菸不酒的他被迫長時間吸入二手菸，待了4個多月後身體已開始發出警訊，甚至自嘲若再撐下去，肺部恐怕先垮。他表示，已決定下週提出辭呈。
貼文引發大量網友討論，有人認為這正是台灣年輕人不願投入技術業的縮影，直言「難怪台灣說年輕人不肯幹」；也有人建議配戴N95口罩或尋找無菸工作環境；另有資深工人表示，確實有不少工班菸酒風氣盛行，職場文化的改變，或許才是吸引年輕世代願意留下的關鍵。
《引新聞》提醒您：吸菸有礙身體健康，戒菸專線0800-636363；吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
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