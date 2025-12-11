工地科技防污有成！ 屏科實中新建工程入選環保卓越獎

即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。

民視 ・ 1 天前 ・ 1