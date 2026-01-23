工地結構複雜「尚無消防管線」 消防員狂爬26樓滅火

高雄市 / 綜合報導

持續帶您來關心整起火警，由於建築工地結構複雜，加上尚未裝設有消防管線，因此有20多位消防弟兄，揹著好幾條水線，狂爬至26樓，另外，還有部分在隔壁大樓頂樓佈線戒備，不過，現在有隔棟大樓住戶指控，救災過程，管線疑似遭毀損，出現漏水，導致電梯毀損，住戶物品也泡湯，未來不排除向建商求償。

看到26樓頂樓處起火燃燒，消防弟兄抵達後全副武裝，衝往第一線和時間賽跑，而這是一場與體力的耐力賽，火勢燒得猛烈，雲梯車射水樓高有限，只能靠人力，進入進行灌救，

從高空俯瞰，整個頂樓狀況危急。消防隊員說：「不知道哪一樓有火光。」周邊大樓，也可見消防隊員蹤影，他們在場佈線戒備。周邊住戶說：「樓層比較高可能在滅火的那個效率，比較沒有辦法那麼高。」

由於大樓仍在施工階段，工地結構複雜，尚未鋪設消防管線，增加救援困難度。高雄市消防局中華分隊長陳友銘說：「避免摔傷及割傷還有落焰，可能造成一些其他樓層的燃燒。」

當時消防隊員，除了自身裝備外，還得像這樣。高雄市消防局中華分隊長陳友銘說：「揹至少兩條以上(水線)，一條就是20米。」揹上好幾條水線，逐層往上佈線，出動的80多人中，其中25人，狂爬多層樓，才能順利進到火場內滅火。

高雄市消防局中華分隊長陳友銘說：「後續也有一些人員上樓去做巡視的動作。」天亮後，我們再次回到現場。華視新聞記者汪奕嘉說：「發生火警的建案和隔壁大樓棟距非常接近，就怕遭延燒，當時住戶也是嚇得趕緊逃竄。」

隔壁大樓內部140多戶，大多都是獨居長者，管理員第一時間，緊急鳴起火災警報。隔壁大樓管理員說：「妹妹。」更逐戶敲門，要大家快撤退。隔壁大樓住戶說：「(女兒)來把我帶下來，推過去那邊(等)，等(電梯)就一直怕怕怕一直緊張。」

雖然人員都沒有大礙，不過事後旁邊大樓發現，管線卻不幸遭到毀損，水線都還在梯廳，現場濕濕搭搭，全是被踩黑痕跡。隔壁大樓住戶說：「太緊急了然後就爆管了，我們電梯有的故障。」

有住戶的物品，還為此泡湯，電梯也進水，深夜隔壁一場火，害他們心有餘悸，無法入睡還出現損壞情況，現在住戶不排除要向當事建商求償。

