工地職災墜落占六成 新北勞檢處：防護不到位立即停工
（記者李書璇／專訪）台灣各大城市工地林立，民眾對工地安全關注日益提高，尤其營造業重大職災頻傳；新北市政府勞動檢查處處長林澤州在《艾瑞克IN新聞》專訪中指出，營造工地最常見的死亡事故是「墜落」，占重大職災案件六成以上。
林澤州呼籲，不論是建案工地、外牆清潔或冷氣安裝，只要民眾發現工作中疑似未裝設防護的設施，都可以拍照通報，勞檢處將依法依規執行。
針對高危險工地的工作，林澤州強調，只要在工地工作，就算只做一天，雇主都必須替工人投保。
「墜落」佔職災六成 常見電梯井、鷹架、屋頂、臨時開口
林澤州表示，工地安全不容有一絲僥倖，「只要現場一個疏忽，就可能造成不可挽回的後果」；其中，以「墜落」事故最為常見，發生地點多為電梯井、臨時開口、鷹架，及屋頂等高風險工作場所。
林澤州強調，即使是簡單的護欄未架設、洞口未封鎖，或鷹架與牆壁間縫隙超過20公分卻未設置防護網，都是違法情況；一經查獲，立即停工並開罰3到30萬元。
林澤州分享一起令人痛心的案例，一名工人在吊掛冷氣主機時，因繩索斷裂與主機從四樓墜落，最終不幸身亡；「只要一步踏錯、沒戴安全帽或安全帶，都可能是致命一擊。」
職災第二名：倒崩塌 鋼架、鋁門窗固定沒做好最致命
職災中排名第二的原因是「倒崩塌」，這類事故常見於工地收尾階段，像大型鋁門窗、鋼架等材料進場後，若未綁牢固定，遇到地震或強風時極易倒塌，只要護欄沒架好、材料未綁緊，一陣風、一個晃動」，都可能導致整面鋁窗或鋼架倒下；「去年曾有工人被倒榻鋁窗壓傷胸腔，緊急送醫才保住性命。」
林澤州指出，倒塌事故完全可以預防，「只要材料固定好，護圍設置到位，就能減少風險」；因此，只要發現未設護欄或大型材料沒綁牢，勞檢處都會立即要求停工並裁罰。
「穿刺傷」第三名 一根鋼筋也能奪命
另一起常見職災則是「穿刺傷」，占比約一成，最典型的是工人跌落後遭鋼筋穿刺導致或重傷甚至死亡；林澤州說，今年就有一名工人墜落後，被裸露鋼筋刺穿頸部，因現場鋼筋未加裝保護套，也未遵守戴安全帽的安全規範，最後不幸身亡，「小細節沒做好，後果卻可能是生離死別。」
林澤州坦言，營造業界常有一句話：「怕停工勝過怕罰款」，在停工期間，工期延宕導致成本飆升，因此部分雇主明知現場有職安缺失仍冒險施工；但他強調，「只要查到違規就令停工，若復工偷跑，將移送法辦。」
此外，雇主未依法為工人投保職災保險，一旦發生意外，賠償至少是「兩、三百萬起跳」，還得負擔全部後續補償。
「只要在工地工作，就算只有一天，雇主也要替工人投保！」林澤州提醒，這不僅是雇主的法律義務，更是對工人與家庭的最基本保障；若工人認為工作環境有安全疑慮，也可以通報勞檢處。
林澤州強調，雖然通報須具名，但身分將全程保密，保護檢舉人不被雇主秋後算帳，「不用擔心被盯上，我們會用法律來保護你。」
