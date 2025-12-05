工地變身「復古電玩」戰場，老闆小心卡關又噴錢？

為提升中小企業雇主對職業安全衛生的重視，並協助企業有效落實安全教育訓練，勞動部職業安全衛生署（以下簡稱職安署）於12月05日推出全新宣導影片。影片大膽突破傳統宣導框架，採用「復古電玩」視覺風格與第一人稱視角，模擬雇主在工地現場面臨的決策挑戰。透過趣味的任務闖關機制，引導雇主體認依規辦理教育訓練的重要性，共同打造零災害的職場環境。

職安署表示，本次影片設計融入年輕世代熟悉的電玩元素，以「人物角色選擇」介面揭開序幕，並結合工地實景拍攝。影片中，觀眾將化身為雇主角色，透過模擬的「任務闖關」設計，一步步檢視現場潛在危害（如護欄缺失、電線裸露等）並排除風險。在互動過程中，雇主能即時體驗不同決策帶來的後果，進而深入瞭解如何選擇合適的教育訓練單位、安排勞工受訓時機，以及如何正確保存訓練紀錄等關鍵法規知識 。

職安署強調，推動職業安全衛生不僅是法規要求，更是企業永續經營的基石。鑑於中小企業人力資源相對有限，雇主更應重視教育訓練與作業環境檢查，從管理階層建立完善的安全文化。影片透過「體驗式」的觀影過程，打破過去單向政令宣導的刻板印象，讓雇主在回味復古遊戲樂趣的同時，也能將「安全意識守門人」的責任內化。

本支雇主篇宣導影片於12月05日起在職安署官方YouTube頻道正式上線。職安署同時呼籲，雇主可善用免費的「職業安全衛生數位學習平台」，該平台提供豐富的數位教材與線上課程，協助企業與勞工隨時充實職安知能，共創安全、健康的職場環境。

本圖片/遊戲介面為創意呈現，實際作業場域仍應依照職業安全衛生法等相關法令規定辦理。

