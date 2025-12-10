工地附近站崗指揮交通 67歲義交遭倒車砂石車輾斃

社會中心／賴國彬 桃園報導

桃園市一名67歲的林姓義交，在龜山區的工地附近指揮交通時，竟被倒車的砂石車輾過，林男當場OHCA送醫不治，儘管砂石車駕駛酒測值為零，仍被警方依過失致死罪偵辦，這起義交枉死事件，警方允諾協助義交家屬處理後事並申請喪葬補助。

光天化日下，砂石車緩緩倒車後退，一名義交在後方路口，正在站崗，殊不知砂石車停頓後，再次轉彎後退，沒想到後輪直接輾過義交，場面慘不忍睹。事發現場，其實仍有不少砂石車，正在進進出出，因為現場建築工地正在趕工，一旁也仍有義交正在維持交通秩序，整起案件發生在9號上午10點55分，桃園龜山自強南路和興富路交叉路口，當時67歲林男已經失去呼吸心跳，右手及右腳有明顯的撕裂傷及擦傷。

67歲義交遭倒車砂石車輾斃 警方允諾全力協助處理後事

有義交執勤期間遭撞死，出事地點仍有其他義交在值勤。（圖／民視新聞）





龜山消防分隊小隊長張明憲：「救護車到達現場時，發現是一名義交人員，男性年約67歲，救護人員立即下車，評估患者已經無意識，無呼吸無脈搏，OHCA狀態急救處理後，送聖保祿醫院。」義交站崗卻被砂石車撞死，警方展開調查，找上30歲顏姓男子，他供稱駕駛砂石車到龜山區興達路建築工地，準備載貨，沒預料到會撞上後方義交。





龜山分局交通分隊長謝坤璋：「倒車時不慎撞倒壓過在路口，執行交通疏導的義交林姓男子，宣告傷重不治顏姓男子酒測值為0，報請檢察官法醫相驗釐清死因，本分局慰問，並協助死者家屬申請相關喪葬補助事宜。」龜山分局也允諾，會全力協助家屬處理後事，林姓義交去年8月26日開始服務，服務年資已有1年3個月，目前依桃園市義勇人員福利互助要點，死亡能給付4萬，警局投保的意外險也能申請50萬到250萬元，實際金額將由保險公司認定，駕駛也恐怕將面臨後續求償，也被依過失致死進一步偵辦。

