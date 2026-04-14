工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職

生活中心／彭淇昀報導

願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。

原PO本身不菸不酒不檳榔，在工地當了4個月的水電學徒，讓他聞二手煙聞到很崩潰。（示意圖／Pixabay）

原PO近日在Threads上發文抱怨，自己不菸不酒不檳榔，到工地做水電學徒4個多月，發現工地師傅們菸都抽很兇，「菸是一根一根的一直點，幾乎每個人都在抽，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」。

原PO直言，自己在旁邊吸著二手菸覺得臭得要死，因此打算在下週提離職，「不然我的肺可能會先壞掉」。

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貼文曝光後，吸引超過39萬次瀏覽、2萬讚，引發不少網友共鳴，「真的超難理解為什麼有些人會認為，上班的時候可以大抽菸大喝酒大嚼檳榔」、「我可以接受粉塵、可以切砂輪機切各種東西，但我也不能接受煙味」、「為什麼日本、歐美就可以辦到？上班抽菸喝酒真的有在尊重這份工作職業和尊重他人嗎？為何要把老一輩不好的習慣留著？大家互相尊重很難嗎」、「只能說這行業活該沒人要做，自己不改變陋習只會怪年輕人不吃苦」。

不少人都贊同原PO快離職，並耐心找其他沒有惡習的工班，「我做木工，半年內換了不下10個公司跟老闆，終於找到不酒、抽菸會到無人地方抽，福利又好的老闆，機會真的求不得」；還有其他行業的苦主跳出來分享，「夜店做了9年，吸了每天一堆客人的二手菸，但三手菸的危害更大，回家一定要把沾滿煙味的衣服、物件丟去陽台或洗衣機裡，頭髮一定要洗掉那個味道，那比二手菸還毒」。

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