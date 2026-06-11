工安不只是口號 北市府宣布三大工安具體作為

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台北市長蔣萬安出席「AI領航．智造安穩觀摩會」。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕為提升職場安全，台北市勞動檢查處與財團法人職業災害預防及重建中心及臺北市營造工地自主管理策略聯盟，共同籌辦「115年度AI領航‧智造安穩觀摩會」。台北市長蔣萬安提出「科技降災四年計畫」、「XR模擬實境訓練」以及「戶外高溫作業專案」三大具體作為，要提升北市職場安全。

今日觀摩會現場規劃17項主題展區，包含獲得今年勞動安全獎工安創意獎的「多模態大語言模型智能影像辨識系統與煙火偵測」，以及「熱危害、熱成像、開口防護與塔吊監控」等技術，透過AI人工智慧導入與提早預警，防範憾事發生。

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蔣萬安表示，台北市過去這三年多正式進入各項重大建設往前推進的大建設時代，包含都市更新、捷運6線齊發、市場改建、社宅興辦及輝達海外總部落腳，台北守護勞工作業安全必須落實在每一項具體行動上，市府因此提出三大具體作為。第一，推動「科技降災四年計畫」，市府要求大型工程逐步導入科技降災技術與設備，透過智慧化管理提升工地安全，保障施工人員安全，並改善整體職業工作環境。

第二，推動「XR模擬實境訓練」，前年北市首創XR模擬職安訓練中心，透過模擬高空墜落、坍塌、觸電及缺氧等高風險工安情境，提升從業人員風險辨識及緊急應變能力，讓安全教育更貼近實際作業現場。

第三，啟動「戶外高溫作業專案」，因應極端氣候帶來的高溫挑戰，市府要求雇主落實降溫措施、提供充足飲水及休息時間，同時透過「工安輔導師」機制主動進入工地提供專業協助，降低高溫作業風險。

勞動局長王秋冬表示，市府未來將持續落實科技降災計畫，呼籲全體營造業主、工地主任共同響應導入智慧科技，齊心守護勞工安全，追求職安零災害，落實尊嚴勞動的核心價值。

台北市長蔣萬安出席「AI領航．智造安穩觀摩會」。(記者田裕華攝)

台北市長蔣萬安出席「AI領航．智造安穩觀摩會」。(記者田裕華攝)

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