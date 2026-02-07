工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受

37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，勞動部查出罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，民視三度回應。Rena提供

37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。

勞檢確認違法職安法

勞動部表示，事故發生後，桃園市政府勞動檢查處已赴拍攝場地稽查，發現製作單位未依《職業安全衛生設施規則》規定設置防墜措施，已違反《職業安全衛生法》，將依法裁罰，實際罰鍰金額仍待調查結果確定。

同時查出受傷蘇姓替身演員未投保勞工保險及勞工職業災害保險，勞僱關係尚在釐清，若確認違規，最高可處未繳保費4倍至10倍罰鍰，並公開違規事由。

民視認錯承諾負起責任

對於替身演員竟然沒有投保勞保、災保一事，民視今日下午發表聲明回應，坦言將虛心接受所有指正，並表示：「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。民視一向重視影視從業人員的工作安全與權益，未來也將持續依循「影視業職業災害預防指引。」



