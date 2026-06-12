工安意外! 台中男"頭部遭夾"不治 雲林男右手遭絞肉機絞碎

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中部中心報導

台中市神岡區，今天（12日）有一名工廠員工，操作機器時出了意外，導致頭部遭機台夾傷、遺憾送醫搶救仍然宣告不治！另外，在雲林縣崙背鄉，有一名男子操作絞肉機，製作餵養土虱的飼料時，右手不小心捲入機具，導致右上肢當場截斷，消防人員緊急將傷者送醫救治！

工安意外！台中男「頭部遭夾」不治 雲林男子右手遭絞肉機捲入當場截斷

台中雲林2起工安意外。消防人員接獲報案，趕到現場，報案人就是傷者自己，他強忍痛苦描述，他的右手斷了！警消抵達時，傷者已經自行脫困，右上臂明顯遭到截斷，消防人員立刻替傷者，施以止血帶緊急處置，隨後送往醫院接受治療，另外還有消防人員，在現場尋獲遭截斷的手臂，但是找不到，初步研判，斷肢可能已被大型絞碎機捲入並絞碎，因此無法尋回！26歲林姓傷者說，12日上午，正在魚池旁邊，準備餵養土虱的飼料，他把碎肉以及廚餘，投入大型絞碎機處理，沒想到操作過程中，右手突然遭機具捲入，右上臂遭到截斷！

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另外，在台中市神岡區，一家濾水器工廠，一名47歲男性員工，操作沖壓機時，頭部被機台夾傷、當場就失去生命徵象，雖然救護車緊急將傷者送醫搶救，遺憾仍宣告不治。

工安意外！台中男「頭部遭夾」不治 雲林男子右手遭絞肉機捲入當場截斷

台中雲林2起工安意外。











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