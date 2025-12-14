工寮製上億元毒品 3人被逮

高市警方破製毒工廠，並查扣「喵喵」毒品。（仁武警分局提供，中央社）

本報綜合報導

辛姓主嫌與兩名助手涉嫌在高雄市大樹區山坡地設置製毒工廠，遭檢警查獲。該工廠製造「喵喵」毒品，市值可達一億元。辛男等三人訊後遭依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送。

仁武警分局日前接獲情資，指大樹山坡地某工寮內疑有製毒工廠。後續與高雄市刑大、湖內警分局組成專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。經專案小組多日蒐證追查，十三日下午動員大批警力前往查緝，當場查獲年約四十歲主嫌辛男、年約二十七歲李姓助手及顏姓助手，並查扣一批製毒工具及超過四十七公斤的「喵喵」毒品成品、三百公斤半成品。

警方估計，該工廠製造的「喵喵」毒品約可製成四十萬包毒品咖啡包，市值可達一億元。辛男等三人訊後遭依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。