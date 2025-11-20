工廠作業不慎觸電！ 鋼條吸附員工雙手 同仁急斷電

台南市 / 綜合報導

台南市仁德區一處工廠，就在工作人員執行作業過程中，搬動鋼條，竟然遭到電擊，瞬間鋼條緊緊吸附在工人雙手，儘管試圖想要鬆開仍然沒有效果，同仁見狀後立即關閉電源，才化險為夷，結束這場驚魂記，這名遭電擊的工作人員事後也沒有大礙，不過當時明明已經佩戴手套，怎麼還會發生意外？物理老師說，配戴絕緣手套未必就沒有風險，因為當時電流，可能已經超過負荷範圍。

工廠內配戴手套工作人員，才剛彎下身來，將地面鋼條抬起，沒想到，鋼條瞬間吸附在雙手，工作人員，試圖以跳躍方式想將鐵條鬆開，卻絲毫沒效果，見狀同仁，起初還摸不著頭緒，著急用雙腳試圖踹掉，仍然無效，立刻將電流給關掉，才順利化解危機。

記者VS.工廠員工親友說：「(沒怎樣，對吧)，人都沒怎樣，已經在工作了。」事發就在，台南仁德一處工廠，當時，工作人員已經佩戴手套，沒想到，還是不慎遭電流電擊，幸好，當下機靈的同仁，協助將電流關上，才化險為夷，但明明戴上手套，怎麼還會，發生意外。

生活科技教師錢文國說：「比較簡單的方式就是找身邊的，像是可能木棍等等的，長的物體，盡量遠離這個地方，而且可能也要注意一下地上有沒有水灘等等的情況。」

物理老師凌永裕說：「戴著絕緣手套的時候，你用手背去碰，這樣子觸電會收縮，反而就不會把物體抓住，可是你這樣子碰的時候呢，你的觸電的時候就會收縮，就把東西抓得很緊，放不開。」

物理老師說，絕緣手套未必就能完全杜絕電流，一旦超過耐受電壓上限，就會有意外發生的風險，建議戴上手套後，以手背接觸物體，會較為安全，避免這驚險意外不幸發生。

