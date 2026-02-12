工廠小開騎車遇劫！23歲「CNC銑床」國手命喪輪下…生前曾獲賴清德接見

記者吳泊萱／台中報導

台中烏日區溪南大橋昨日（11日）發生重大車禍，一對23歲蘇姓雙胞胎兄弟騎車雙載行經匝道口時，遭一輛右轉的預拌混凝土車碰撞，兄弟慘被捲入車底，騎車的哥哥當場頭顱破裂慘死，後座的弟弟下半身遭輾命危，仍在加護病房搶救中。據了解，兄弟二人是工廠二代，均就讀國立勤益科大機械系大四，死者還是「2024年CNC銑床」代表國手，曾遠赴法國參賽，並獲總統賴清德接見，大好前程才剛要展開卻命喪輪下，也讓一家人心碎不已。

回顧車禍發生經過，11日下午1時許，一輛預拌混凝土車沿溪南大橋外線車道右轉匝道準備接環河路時，與騎在外線車道往北直行的機車發生碰撞，導致機車騎士蘇姓男子（23歲）噴飛倒地，被車輪輾過頭部當場死亡，後座的雙胞胎弟弟也被捲入車底，下半身遭輾壓重創大出血，被緊急送醫搶救。警方表示，肇事的混凝土車駕駛蔡男（40歲）酒測值為零，疑似右轉未打方向燈釀禍，詳細肇事原因仍有待後續調查釐清。

據了解，蘇家雙胞胎兄弟是機械工廠二代，在父親栽培下，二人高職就讀台中高工，後來考上勤益科大機械系，哥哥就讀產學訓模式專班、弟弟就讀產學攜手合作計畫專班，二人計畫在今年畢業後，繼承家業。

據悉，不幸死亡的雙胞胎哥哥曾是「2024第47屆國際技能競賽」的CNC銑床代表國手，與代表團遠赴法國征戰，創下近三屆最佳紀錄，一共獲得2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名第四。

2024年9月30日，總統賴清德及副總統蕭美琴還在總統府舉辦歡迎派對，接見代表團國手，並感謝眾人為台灣爭光。當時，雙胞胎哥哥曾與賴清德近距離合照，露出燦爛笑容。原本兄弟二人的大好人生正要展開，卻因一場車禍戛然而止，也讓幸福的一家五口，美滿人生瞬間變調。

