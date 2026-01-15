工廠廢棄車輛深夜起火 消防車迅速撲滅幸無人傷

冬山癈棄汽車回收廠發生大火消防隊緊急前往灌救。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉德興十一路十四日深夜發生工廠火警。消防局於二十二時五十六分接獲報案，指稱現場疑似堆放廢棄車輛處起火燃燒，火勢猛烈並伴隨爆炸聲響，情勢緊急，立即派遣大量人車前往搶救。

消防局調派第二大隊及冬山、馬賽、五結、蘇澳、羅東（含消防機器人）等分隊到場，共同投入滅火行動。救災車組於二十三時七分抵達現場後發現，起火點為堆置多輛廢棄車輛的廠區，火勢快速延燒，但經確認無人受困。在各單位協同搶救下，二十三時四十八分火勢獲得控制，所幸十五日凌晨火勢被壓制，並於隨後迅速在二十分鐘內撲滅。其後廠方調派怪手協助逐一移動車體，以利消防人員進行殘火清理作業，至凌晨一時許順利完成。

此次火警共出動多部水箱、水庫車以及化學車，動員警義消防六十餘人，所幸無人受傷，起火原因正由相關單位調查釐清。