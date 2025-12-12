工廠惡火燃起義消承諾 林金結集結民間社團捐贈「救命神器」

248251212a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林金結近日於社群媒體發文表示，民國95年大年初9土城電鍍工廠發生了一場長達4小時的惡火，這場火災讓他親眼見證了來自四面八方消防弟兄們，在濃煙與高溫中將生死置之度外的勇氣與辛苦，當時他在心裡許下「只要是義消弟兄的事，金結一定使命必達」的承諾。而這份誓言成為他長達20年來持續力挺消防的力量，所有行動都以增加消防弟兄們安全為核心。

林金結指出，他在擔任獅子會總監期間，便多次積極集結大家的力量，陸續捐贈了地震體驗車、水箱車、勘災車、救護車以及個人消防裝備。近日，他身為土城東區扶輪社的一員，前往第五救災救護大隊，看到母社發起，並集結了土城社、土城中央社、三峽社、土城山櫻社、三峽北大菁英社、新北城星社等社友的力量，共同慷慨捐贈了高規格的「熱顯像儀」，讓他對這份感動的體會更加深刻。

林金結強調，火場如戰場，這台「熱顯像儀」被譽為弟兄們的「救命神器」與「透視眼」，能夠在濃煙瀰漫的高溫環境中，穿透煙霧、精準鎖定起火點的位置，並且有效引導搜救人員進行搶救，大大提升了打火英雄們出勤時的安全性。

林金結表示，看見民間團體無私的付出與支持，讓他更加堅定當初的信念。他強調這20年來，始終一本初衷，繼續做消防弟兄們最強的靠山，期望透過持續的資源挹注，讓所有消防弟兄們都能夠在更安全、更有保障的環境下執行勤務。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

