工廠校正及營運調查團體考核 宜縣府獲績優單位團體獎

經濟部統計處辦理工廠校正及營運調查團體考核，宜蘭縣政府獲頒績優單位團體獎。縣務會議，縣府工商旅遊處長李東儒獻獎給代理縣長林茂盛接受。（圖：宜蘭縣府提供）

「工廠校正及營運調查」是經濟部為健全工業行政管理及掌握工廠營運動態，而每年定期舉辦的全國性普查。宜蘭縣政府獲頒績優單位團體獎，縣政府縣務會議於今（廿五）日由縣府工商旅遊處長李東儒獻獎給代理縣長林茂盛接受。

代理縣長林茂盛感謝經濟部對於縣府調查資料品質的肯定，也感謝所有工廠的配合，讓我們的調查工作得以順利完成，更感謝縣府及公所同仁們不辭辛勞，致力於提升數據的精準度與效率。未來縣府及公所也將持續優化調查方法，確保所蒐集到的每一筆資料，都能成為政府制定產業政策、推動經濟發展最有力的基石。

此調查會委由各縣市政府的工業主管機關及鄉鎮市區公所執行，派員至已登記的工廠進行實地訪查或採通訊方式，目的在於：1.校正基本資料：確認工廠的歇業、遷址或其他登記變更情況，確保政府工業登記資料的準確性。2.蒐集營運數據：調查工廠的員工人數、營業收入、研發經費、產銷存量等資料，了解製造業的整體發展趨勢。3.掌握產業動向：透過數據分析，了解特定產業的發展、聚落分布等，作為政府制定經濟政策的重要參考。4.提供產業資訊：調查結果會被彙整成統計報告、電子書或視覺化圖表，供各界查詢與應用。

經濟部為提升各級執行單位如各縣市政府、科學園區管理局等的工作績效，並激勵工作人員士氣，特別設立了「績優單位團體獎」。地方政府及相關機構若能獲此殊榮，代表其在執行調查任務上有卓越的表現。