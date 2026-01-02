工廠活動回溫台韓PMI報喜 AI拉抬看好2026復甦

（中央社新加坡2日綜合外電報導）根據標普全球今天發布的採購經理人指數（PMI）顯示，亞洲主要科技出口國台灣和韓國，工廠活動在2025年12月終結數月跌勢重返成長軌道。而受惠於AI市場蓬勃發展，企業預期復甦態勢將延續到2026年。

路透社報導，除了台灣與韓國採購經理人指數升溫外，多數東南亞國家也持續維持強勁成長。幾天前公布的中國PMI也同樣顯示，受惠於假期前訂單激增，全球第2大經濟體的工業活動意外回升。

雖然現階段尚難斷言亞洲主要出口國，是否已經調整適應美國加徵關稅，但全球需求回溫讓部分製造商對新一年展望更具信心。

國際信評機構標普全球（S&P Global）市場情報部門副主管菲德斯（Annabel Fiddes）說：「台灣製造業2025年底表現亮眼，隨著需求環境更為穩健，企業反映產量和整體新訂單雙雙增加。」

菲德斯說：「相關跡象顯示，企業預期復甦態勢將延續到2026年，製造商持續增加庫存，對未來產出前景也更有信心。」

台灣2025年12月PMI從11月的48.8升至50.9，10個月來首度突破50的榮枯分界。同樣的，韓國2025年12月PMI則自49.4升至50.1，為9月以來首次重返擴張區間。

兩國都是全球半導體製造重鎮，受惠於人工智慧市場蓬勃發展。

韓國PMI調查顯示，12月新訂單增幅為2024年11月以來最大。

亞洲其他地區方面，多數國家工業活動依舊維持成長，但印尼和越南的擴張動能略有放緩。（編譯：林沂鋒）1150102