工廠火災與中小企業減災 勞動部14項策略補助輔導

（中央社記者吳欣紜台北13日電）強化職場減災，勞動部今天公布第二波行動聚焦工廠火災爆炸及資源缺乏中小企業，將跨部會合作改善石化工廠老舊管線，並提供系統性產業輔導資源，14項策略加強事前預防。

近年工廠火災爆炸事故不斷，包含112年屏東明揚大火因廠內有機過氧化物自行燃燒引發爆炸事故，造成6死、98傷事故，去年2月新竹遠東新世紀化纖總廠也因洩漏熱媒油遇現場熱源起火爆炸，因應變疏散不足，造成勞工2死19傷。

勞動部今天召開記者會，由勞動部長洪申翰攜手經濟部產發署副署長鄒宇新、工總副秘書長陳鴻文一同公布第二波強化職場減災計畫，說明針對工廠火災爆炸及資源缺乏中小企業的減災策略。

洪申翰指出，根據近三年重大職災數據，除了營造業占重大職災死亡人數的一半外，其他廠場的重大職災有9成以上集中在中小企業，另一個高風險區塊則是廠場火災爆炸災害。

洪申翰說，預防火災爆炸必須透過製程安全管理降低風險，而中小企業除了防災作為外，這次規劃減災時也將針對中小企業進行規劃輔導，盼透過公協會合作，用大廠帶小廠方式進行輔導與補助，強化第一線人員的安全知能。

勞動部職業安全衛生署署長林毓堂表示，整理國際減災做法發現，各國普遍重視源頭管理重要性以及公私合力推動減災，而像是歐盟也有建立風險評估工具、日本也祭出大廠帶小廠的產業協力補助等以提升企業改善。

林毓堂說明，第2波減災策略包含14項重要策略，包含與產發署合作，配合人工智慧應用、節能減碳、數位轉型、先進製程等相關改善措施，今年3月起陸續補助汰換石化老舊設備管線，並將違規受停工處分廠場轉介經濟部，透過系統性輔導，協助落實安全措施。

另外，6月起將與產業公協會合作建立產業安全同盟，製作防災宣導資訊，擴大辦理風險評估工作坊及示範觀摩，強化防災知能，後續也將建置高風險工廠資訊平台，即時掌握廠區風險，並公開違規與職災紀錄，藉助公眾力量督促事業單位落實製程安全管理。

林毓堂也說，將建議高風險廠場製程安全管理線上風險評估平台及線上互動式風險評估工具，協助小微型事業自主辨識與評估風險，進而降低廠區危害，預計11月前完成。（編輯：李亨山）1150113