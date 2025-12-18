工廠犬外出游𣿴慘遭車輛輾壓 新北動保處開罰車主及飼主

cnews204251218a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

有熱心網友，將前（16）日上午6時50分左右，在新北市三重區光復路2段，自己轎車的行車紀錄器，記錄到1輛汽車在路口左轉時，輾壓過1隻遊蕩犬兩次的影片，上傳至社群媒體Threads。新北市動保處表示，影片曝光後引發社群熱議，動保處也火速介入調查，循線找到飼主與撞狗的車主。依據動物保護法、新北市動物保護自治條例等，駕駛人過失傷害行為，最高可裁罰17萬5000元罰鍰。另外飼主沒有善盡管控犬隻，也將依據動保法處分，最高可裁罰1萬5000元罰鍰。

動保處表示，網路巡查後，總算在事發路口附近工廠，尋獲這隻傷犬，所幸狗狗還能行走暫無大礙，飼主也已配合動保處要求，送醫檢查避免有內出血，或其他傷害。另外在三重警分局員警的協助下，很快找到肇事車主。駕駛表示，當下忙著處理事情，沒注意到車下有狗，知道壓到東西，但曾迴轉回去查看，卻沒看到受傷的犬隻。他也承諾，願意負擔動物醫療費用。

動保處表示，汽車駕駛造成動物受傷而未送醫，已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，使動物受傷之行為人，應盡速將動物送醫治療，違者依第18條第1款，處新台幣3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外，遊蕩犬隻遭二次車輪輾過致受傷，依據動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依第30條第1項第1款規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處新台幣1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰。

動保處表示，接獲通報後第一時間，就派員至現場巡找犬隻，整天尋覓後，終於在附近廠區找到傷狗，發現這隻傷狗是某家廠家所飼養，檢視犬隻走路尚無礙，但外觀有皮肉傷，仍要求飼主應盡速送醫檢查，避免有內出血或其他傷害。

至於飼主未管控飼犬，讓犬隻獨自外出，已違反動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違者依第31條第1項第9款規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

新北市動保處呼籲，民眾駕駛車輛，應須隨時注意車旁狀況，若感覺有撞壓物品，應隨即下車巡視，一旦誤傷犬隻，也應及時協助就醫，別讓悲劇重演，造成憾事。另外飼主應謹慎注意寵物出外安全，避免因疏忽導致動物獨自外出，造成受傷或違法行為。飼犬外出，應以鏈繩管控犬隻，避免造成交通意外，是每位飼主最基本的責任。

照片來源：新北市府提供

