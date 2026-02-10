工廠瑕疵品變全民共鳴！哭哭馬爆紅登外媒：凸顯經濟低迷

大陸中心／游舒婷報導

2026年是馬年，市場上出現了許多馬玩偶，近期一款「哭哭馬」在中國網路上爆紅，原先它只是個工廠工人做錯的瑕疵品，沒想到意外受到喜愛。爆紅現象還引起外媒注意，表示這個哭哭馬其實是反應了現代人真實的心情寫照。

工人把馬的表情縫反了，結果「哭哭馬」意外爆紅。（圖／取自微博）

「哭哭馬」最早是中國一家工廠製造，它的外型是一隻四肢短小的馬，脖子上掛著金色鈴鐺，側邊還有「祝你暴富」的字樣，它的臉上本來應該是微笑的表情，結果因為工廠疏失，把笑臉縫成哭臉。

沒想到，工廠的疏失卻意外讓這隻「哭哭馬」爆紅，原本是為了增添過年氛設計的喜氣玩具，變成哭臉後不僅沒有被嫌棄，反而掀起搶買潮，外媒《紐約時報》也報導了這股風潮，並分析，這個娃娃意外讓大家產生了共鳴。

一名39歲、擔任編輯工作的中國民眾受訪時就表示，自己一口氣買了四隻，其中兩隻就是哭哭馬，她表示，看到娃娃就想到自己上班的無力感。

報導提及，中國近年經濟成長與薪資都趨緩，還出現「996」早上9點上班、晚上9點下班、一週工作6天的工作制度，讓年輕勞工大感疲憊。2026年「丙午火馬年」本是象徵野心、成長與行動力的一年，社會卻出現一種職場倦怠、失落的風氣。

報導中也說，年輕世代的失落感不僅出現在消費與生活方式上，越來越多年輕人選擇到鄉村短暫逃離，或者偏好可以撫慰心靈的小物，例如這個原是工廠瑕疵品、卻爆紅的哭哭馬。有位買家就苦笑：「其實我比較像驢子，馬都沒我這麼累。」

