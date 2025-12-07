工廠藏毒！紙箱堆滿「彩虹菸」原料 警突襲查扣 阻斷市值500萬毒品

桃園中壢分局與楊梅警分局聯手執行雷霆除暴專案，於3日晚間7點左右成功破獲一座第三級毒品彩虹菸製造工廠，逮捕26歲洪姓男子等3名嫌犯。警方在工廠內查扣大量毒品原料及製毒器具，若全部製成成品，市值高達500萬元。此次掃蕩行動中，警方共出動103名警力，在22處特種營業場所執行臨檢，並在6處聯絡道路設置臨檢點，一週內共查獲110件101人。

警破獲彩虹菸製造工廠。(圖／TVBS)

當警方進入工廠時，裡面堆滿了一個又一個裝有違禁品的紙箱。面對員警的盤查，嫌犯被控制住後只能心虛地交代紙箱內裝的都是彩虹菸。在無法逃脫的情況下，嫌犯只能乖乖配合警方調查，甚至在員警要求下打開紙箱，確認都是違禁品。

桃園中壢分局副分局長高海源表示，警方在工廠內除了查扣毒品原料外，還發現烘乾器、攪拌器等製毒器具。這些物品若全部製成成品，市值將高達500萬元，顯示此次查緝行動成功阻斷了大量毒品流入黑市。

警方除暴專案，臨檢KTV等場所。（圖／TVBS）

此次專案行動中，警方前往KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所執行臨檢，並在多處聯絡道路設置臨檢點。一週內，警方共查獲包含詐欺案、毒品案等在內的110件案件，逮捕101人。值得注意的是，在逮捕的4名車手中，還有2名是馬來西亞籍。

警方表示，全案在警詢後，將依毒品危害防治條例依法偵辦。此次強力掃蕩行動，成功阻斷了價值百萬元的毒品流入黑市，展現警方打擊毒品犯罪的決心。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

