工廠驚天一爆！清槽工人炸飛亡 驗出「撒旦之母」

「撒旦之母」爆炸現場，這起職災事故發生在2025年9月10日，地點位在桃園市大園區一家鐵工廠，64歲宋姓工人在清理槽桶時遭炸飛。讀者提供



桃園首件驗出「撒旦之母」炸藥成分的職災，造成1人死亡。位在大園區一家工廠清洗桶槽卻爆炸，64歲宋姓工人遭炸飛，頭部破裂、身體多處外傷，傷重不治。5日調查結果出爐，發現桶槽內的結晶，是具有高度危險性、俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）。

「撒旦之母」三過氧化三丙酮（TATP）小檔案

是一種有機過氧化物起爆藥及二甲基過氧化酮的閉環三聚體。曾用於多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物，如倫敦地鐵爆炸案、2015年11月巴黎襲擊事件，以及2016年布魯塞爾連環爆炸案；製作原料極容易得到，即使在對爆炸品作嚴格管制的地方也能夠合成。TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞都可能引起爆炸。

整起職災案發生在9月10日9時34分，位在桃園市大園區五青路150巷的一家鐵工廠發生爆炸，桃園市消防局派遣人車到場，現場是清洗桶槽爆炸，到達現場無火煙，現場男性患者1名64歲，外科OHCA，火速送醫。傷者64歲宋姓工人遭炸飛，頭部破裂、身體多處外傷，傷重不治。

大園警分局通報桃園消防局火災調查科及刑事鑑識中心人員到場勘察，發現該廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，消防局採樣檢驗出疑似TATP成分，送刑事鑑識中心及刑事局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。

桃園市警察局5日說明，本案驗出的TATP並非人工合成製造的爆裂物，是廢桶槽內的異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP。

這起職災事故發生在2025年9月10日，地點位在桃園市大園區一家鐵工廠。讀者提供

