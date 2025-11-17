工時不斷墊高！洪申翰急澄清：不是世界第5高 推2措施改善
據勞動部近日公布的「國際勞動統計」指出，我國2024年總工時達2030.4小時，僅較哥倫比亞、墨西哥、新加坡、哥斯大黎加低，高居主要各國中世界第五、亞洲第二。勞動部長洪申翰今日對此表示，台灣工時有改善空間，但不是世界第五高，勞動部將持續推動提高最低工資，及鼓勵雇主與工會強化有利於員工生活平衡的工時。
國民黨立委陳菁徽今天在立法院衛環委員會表示，勞動部公布「國際勞動統計」顯示，台灣112年年總工時2020小時，113年總工時更達2030.4小時，勞動部對於工時不斷增加的現象有何解方？
勞動部長洪申翰表示，台灣2024年總工時因電子零組件業及國際景氣，導致工時往上墊高，有改善空間，但不是世界第五高。
他強調，勞動部多年來持續希望提高最低工資，盼更多勞工不因收入過低而仰賴加班，並持續鼓勵雇主跟工會強化有利於員工生活平衡的工時。
