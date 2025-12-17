工時縮短收入狂增！李曉青轉職永慶不動產3年半業績破1750萬 11

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

從室內設計師轉入房仲業務領域，在信義房屋累積了3年半經驗後，李曉青2022年加入永慶不動產桃園藝文大興加盟店，今年業績累計超過560萬元，不但較去年成長，且專約率高達56%。在永慶不動產找到工作與生活節奏的她說，現在除了擁有好收入，還能更享受人生。

李曉青大學畢業後從事室內設計工作1年，後來隨著孩子出生、回歸家庭2年。當時家裡恰好要出售房地產，她的婆婆便鼓勵她嘗試做房仲，也可以學習相關知識，進而加入信義房屋。

廣告 廣告

在信義房屋服務期間，李曉青表現優異，多次拿過百萬經紀人等獎項。她表示，當孩子進入幼稚園後，開始面臨時間調配的窘境，「在信義房屋就像一般上班族，上下班都要打卡、彈性較少，中間時間要做其他規劃或去哪裡，必須跟店長告知，難以安排更多時間照顧孩子。」

工時縮短收入狂增！李曉青轉職永慶不動產3年半業績破1750萬 13

大膽跟隨前同事腳步 加入永慶不動產掌握人生主控權

2022年7月，李曉青得知曾在信義房屋的師父以及多位相識的前主管，加盟開設了永慶不動產桃園藝文大興加盟店，「當初對於進入加盟體系感到害怕，但我給自己半年的試用期，如果真的不行，就去銀行業試試看，年薪也有機會到百萬，重點是可以有自己的下班與假日時間。」

加入永慶不動產後，李曉青看見兩個品牌的差異：「信義房屋比較專注在自己的系統、資源跟業務，分工很細；永慶不動產則鼓勵全方位發展，且各個品牌可以團隊合作。」此外，永慶不動產的業務能自己安排工作行程，讓她重新掌握了時間的主控權，「在這裡比較偏向真正的業務，不是上班族，做自己的老闆，不用受到約束。」

李曉青在永慶不動產的第一個月，業績就突破百萬，去年全年業績超過600萬，聯賣業績佔320萬，而今年11個月業績則超過560萬，平均單月業績也較去年成長近7%，更重要的是收入比過去多了近3倍。到職3年半累積的業績逾1,750萬元，成績相當亮眼。李曉青分享，自己專注經營老客戶，主動開發反而較少，除非買方明確指定才會去開發屋主。

永慶不動產提供的系統和科技工具，李曉青認為使用上非常方便，讓案件洽談更為流暢。而且只要上傳斡旋後，就會有店長立刻支援快速對接，也讓不同分店之間的協作效率大幅提升，間接促進更多成交。另外她也分享，在前東家只有接觸住宅產品，來到永慶不動產之後，服務的範圍更廣，像今年她就成交了房仲生涯中第一筆土地案件。

工時縮短收入狂增！李曉青轉職永慶不動產3年半業績破1750萬 15

凡事盡力而為 以專業與誠意做最好服務

李曉青的職業生涯中有一個難忘的案件，有筆成交的案件在交屋時才發現漏水問題，為避免買方困擾，主動提出無條件解約，但買方很喜歡該物件而堅持購買。於是她積極協助買方與受漏水影響的樓下鄰居溝通，找外部單位出具鑑定報告，也找法律專家協助，案件最後進入法院調解，前後花了半年時間才圓滿解決。「這是我房仲生涯唯一上法院的案件。我不是為了業績或是獎金，而是真心想幫助客戶解決問題，找到退休後的人生居所。」

身為基督徒，李曉青奉行「凡事盡力而為，結果交給上帝」的信念。「自己該做的事情做好，該有的專業補齊，心態上就是維持初心，提供客戶專業服務。」她期望未來要挑戰「千萬經紀人員」，站上年度舞台領取榮耀。工作之餘，她會跟熱愛戶外活動的丈夫出門走走，像是到東北角散步、拍日出，帶著無人機記錄美景，全家也會定期去露營。「加入永慶不動產後工作時間更彈性，今年已經出國三次了，其中有一趟是獨旅，自在享受人生美好時光。」

照片來源：李曉青提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

歷經失敗後在永慶不動產東山再起 姚茂融2年拚出1200萬業績

聯賣制度助力 徐子雙加入永慶不動產3年 業績破1900萬

【文章轉載請註明出處】