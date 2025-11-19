工時2小時33K！她「沒掃公司廁所」被罵想離職網急勸

一名女子在傳產公司找到日工時不到2小時、月薪33K的「爽缺」，卻因為沒有按時打掃公司廁所，遭到會計主管電話訓斥，指責她推卸責任。女子因此萌生離職念頭，貼文曝光引發討論。

某次她發現廁所相當乾淨，便打算下週再進行清潔工作，沒想到因此被公司阿姨責備 。（示意圖／pexels）

原PO在Dcard發文表示，她在一家傳產公司工作，每天工時不超過2小時，月薪有33K，堪稱「爽缺」。然而，公司規定每位員工都有固定的清潔區域，她負責丟廁所垃圾及刷地漂白。某次她發現廁所相當乾淨，便打算下週再進行清潔工作，沒想到一位公司阿姨主動幫忙打掃了廁所。

廣告 廣告

原本以為這只是小事一樁，沒想到負責安排工作任務的會計得知此事後，特地打電話責備她：「妳知道自己的工作內容是什麼嗎？為什麼要讓別人做自己該做的事？」女子對此感到相當錯愕。她進一步透露，這位會計主管過去也經常刻意挑剔她的工作，要求她「沒事找事做」，且態度惡劣，讓她忍不住想要辭職。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「傳產好像滿多這種人的，雖然這樣講有點歧視，但是覺得尤其是上年紀的女性特別容易有這種狀況」、「老女人又是會計職位的，特別特別機車喔」。不過，更多網友則勸告女子不要因此離職，「爽缺難尋，同事問題到哪裡都有，左耳進右耳出即可」、「爽缺就繼續做呀，雜音一律左耳進右耳出」。

延伸閱讀

研究生欲面談又想「二推」該告知教授？網搖頭：別犯大忌

墾丁觀光人氣下滑 網友揭「國家公園」身分成發展瓶頸

iOS用戶爆LINE「畫面卡卡」災情 官方：快更新到最新版