工時2小時33K！妹子「沒掃公司廁所」被罵想離職 網急勸：爽缺難尋

許多公司為了節省開銷，可能會規定員工得負責打掃環境衛生。一位女子近日表示，她在某家傳產公司工作，每個人都有掃地區域，她負責丟廁所的垃圾、刷地漂白，準備打掃時因為廁所蠻乾淨的、打算下周再掃，有位阿姨還是主動幫忙打掃，沒想到會計得知此事後卻指責她推卸責任，讓女子忍不住想離職，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她的工作是一份月薪33K、每天工時不超過2小時的爽缺，不過每個人都有固定的掃地區域，她負責丟廁所的垃圾、刷地漂白，由於廁所還很乾淨，她打算下周再打掃，不過剛好有位阿姨主動幫忙清潔，原PO也只好乖乖接受前輩的好意。

廣告 廣告

沒想到負責安排任務的會計得知後，竟然特別打電話指責原PO，「妳知道自己的工作內容是什麼嗎？為什麼要讓別人做自己該做的事？」，讓她相當傻眼，且除了打掃以外，會計過去也常常刻意抓毛病、要她沒事找事做，態度又很糟糕，讓原PO忍不住直呼想離職。

對此，許多網友紛紛回應，「老女人很多真的不知道在機車什麼，遇過老男人正常率比較高，老女人每天這樣搞，我很想問她們這樣不累嗎？」、「傳產好像滿多這種人的，雖然這樣講有點歧視，但是覺得尤其是上年紀的女性特別容易有這種狀況」、「老女人又是會計職位的，特別特別機車喔」；不過也有人勸原PO別離職，「爽缺難尋，同事問題到哪裡都有，左耳進右耳出即可」、「爽缺就繼續做呀，雜音一律左耳進右耳出」。

更多中時新聞網報導

伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢K歌

不只1家供應商 龍忠其他蛋合格

慢性淋巴性白血病 治療迎曙光