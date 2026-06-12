工會冒雨堵大門追討「補發五年加班費」！ 北榮回應需時間核算
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
指控台北榮總及高雄榮總院方針對「五年加班費追補作業」刻意刁難，設下諸多不合理限制，台北榮總企業工會及高雄榮總員工代表今（12）日上午冒雨在台北榮總大門口抗議，要求院方立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付的全額加班工資。院方則回應沒有延誤刁難，去年就主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，只因追溯核算作業涉及數千名員工，仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。
台北榮總工會理事長黃甘迪表示，針對2020年至2024年間的加班費追補作業，院方設下諸多不合理也不符合法令的限制條件，並排除部分公職同仁權益，致使基層可申報追補的加班費數額大打折扣。
黃甘迪說，此外，院方屢次片面拖延與工會協商日期，在充滿爭議現況下也未承諾延長申報作業期限。所以工會提出三項重點訴求，呼籲台北榮總院長陳威明正視工會並啟動實質協商，方能成為真正照顧員工的領導者。
工會三項訴求包括：一、台北榮總及高雄榮總院方應正視工會及基層訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付之全額加班工資。二、退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢五年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件。三、衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數、追溯五年加班費受阻等嚴峻問題，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。
北榮總工會會員代表范鈺翎也不滿，護理師每日除了執行給藥、檢驗追蹤及傷口照護外，還需同時處理靜脈藥物治療、輸血、化學治療及各項處置監測，執行交班時，亦時常遇到急診新收病人、病況突然惡化需要緊急處置，面對接續而來的醫療需求，護理人員只能穿梭於病房之間，一邊照護病人、一邊執行醫囑、一邊完成紀錄與交班，等所有工作告一段落時，早已超過下班時間一個多至數小時，這些實際投入的工作時間，卻未必都能獲得完整認定。
台北榮總昨則已先一步發出聲明強調，台北榮總不但率先公立醫院之先，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，已充分展現積極照顧員工權益的決心與作為。
台北榮總強調，然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁均係於既有工作職責之外額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。且加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據，例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。
照片來源：CNEWS資料照
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