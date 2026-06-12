工會冒雨追討加班費 北榮：該給的一分錢都不會少

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北榮工會今赴醫院抗議。（林周義攝）

北榮工會今赴醫院抗議，不滿院內存在加班黑數、加班費未完整給付的問題，呼籲開放同仁自主查詢五年電子簽章紀錄。北榮院長陳威明表示，他們的聲音我們有聽到，追溯5年加班費算到分鐘補發的事情，很多同仁都已在努力中，在合法及兼顧公平正義的的情況之下，會盡快發放，該給的，一分錢都不會少。

北榮工會理事長黃甘迪表示，北榮在2026全球最佳醫院排名躍升至全球第174名，榮登全國第一，成績值得肯定，這份榮耀來自無數基層醫事人員及行政同仁長年超時工作的付出。院內存在加班黑數及加班費未完整給付的血汗問題，世界級醫院除了追求醫療品質，更應重視員工勞動權益。

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黃甘迪說，針對2020年至2024年間的加班費追補作業，院方設下諸多不合理也不符合法令的限制條件，並排除部分公職同仁權益，致使基層可申報追補的加班費數額大打折扣。他呼籲啟動實質協商、延長申報期限、完整清償全額加班工資，開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件。

對於今日工會抗議，陳威明表示，還好雨沒有很大，沒有太多人淋雨，他們的聲音我們有聽到，追溯5年加班費算到分鐘補發的事情，很多同仁都已在努力中，在合法及兼顧公平正義的的情況之下，會盡快發放。應該給的，一分錢都不會少，北榮照顧員工的決心絕對不會改變。

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