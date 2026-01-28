工會員工涉假冒講師簽名領補助 新北地院判刑3月

（中央社記者曹亞沿新北28日電）北市某職業工會譚姓員工數度偽造講師簽名，申請勞發署補助近7萬元，還以小畫家變造匯款紀錄。新北地院依偽造私文書等罪，判譚姓員工3月徒刑、緩刑2年，須支付公庫6萬元。

檢調查出，台北市某職業工會譚姓員工獲知勞動部勞動力發展署推出「產業人才投資方案」及「企業人力資源提升計畫」，提供訓練課程並補助勞工訓練費用。

譚姓員工在民國111年12月、112年2月向勞發署北分署申請「有氧訓練班」及「韓風訓練班」的學員補助時，明知未獲高姓講師授權，高姓講師也未實際教授韓風訓練班，仍數度偽造高姓講師領據簽名，謊稱工會已支付講師費與助教費共新台幣6萬9300元。

廣告 廣告

高姓講師發覺有異，112年6月向勞發署北分署陳情，北分署發函請工會說明。譚姓員工以修圖軟體小畫家變造匯款紀錄，並回函給北分署稱工會有依規定支付鐘點費，但最後仍被識破，案件移送新北地檢署偵辦起訴。

根據判決書，譚姓員工犯後坦承罪行，但至今尚未與高姓講師和解或賠償，依偽造私文書罪判處有期徒刑2月，又犯變造私文書罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易科罰金。緩刑2年，並應在判決確定1年內，向公庫支付6萬元。可上訴。（編輯：蕭博文）1150128