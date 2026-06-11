工會將抗議欠加班費，北榮：早已主動追溯5年補發

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）工會指控北榮、高榮長年違法積欠加班費，基層追討竟遭刁難，明天將抗議。北榮院長陳威明今天說，去年已主動宣布加班費餘數追溯5年補發，因涉及數千名員工，須一定作業時間。

台北榮總工會採通指出，今年退輔會轄下榮院辦理追溯補發5年加班費作業，台北榮總、高雄榮總卻設下重重門檻阻撓員工申報，包含限制只能申報1小時以下的加班餘數，且以過去曾申報加班的日期為限，在作業期限上則更盡顯倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬，明天將到北榮門口抗議。

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對於工會訴求「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」，陳威明今天透過文字訊息說明，台北榮總率公立醫院之先，自民國113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯5年補發，充分展現院方積極照顧員工權益的決心與作為。

陳威明說，然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程，尤其相關承辦同仁均是在既有工作職責外，額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

「加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。」陳威明直言，例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。

陳威明強調，院方照顧員工的決心始終不變，請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。（編輯：張銘坤）1150611