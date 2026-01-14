工會憂開放外籍照服員 石崇良：三贏政策增服務規模

（中央社記者沈佩瑤台北14日電）工會質疑，若開放「外籍中階技術人力」到醫院擔任照服員，恐增基層負擔。衛福部長石崇良今天強調，這將是家屬、病人及護理人員「三贏」政策，目標把服務規模由5000床擴大至3萬床。

超高齡化社會大浪來襲，加上少子女化衝擊，越來越多小家庭面臨照顧難題。衛生福利部長石崇良日前表示，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼協助急性住院病人生活照護需要、減輕護理人員負荷。

但台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會等團體反彈，提出語言溝通是否順暢、誰負責管理與監督等質疑，強調堅決反對在制度與配套完全不清楚的情況下，倉促引進外籍人力，把風險與混亂丟給第一線基層承擔。

石崇良今天上午出席衛福部主權雲應用發表會，他接受媒體聯訪時強調，衛福部鎖定的對象並非「外籍新人」，而是已在台灣工作滿6年以上、具備語言溝通能力，且受過照服員訓練的「中階技術人員」。

石崇良細說從頭，衛福部3年前開始推動住院整合照護服務試辦計畫，該制度由醫院統一聘僱、訓練照服員，「民眾反應很好，也能讓護理人員專注執行護理專業。」

石崇良解釋，家屬每日僅需支付約新台幣750元至1000元，即可由照服員分擔生活照顧工作，不必全天守在病床邊，也不必自行花大錢聘請私人看護，希望透過共聘制度協助住院病人的生活照護需要。

然而，隨著需求激增，人力短缺成為最大瓶頸。石崇良表示，去年全台僅約110家醫院參與，提供約5000床服務，與全國約7萬張急性一般病床相比，覆蓋率仍有提升空間。

石崇良重申，這些外籍人才對台灣環境已有一定熟悉度，技術也經過認證，衛福部今年已將預算從新台幣5億元大幅加碼至近25億元，目標是將服務床位提升至3萬床。（編輯：龍柏安）1150114